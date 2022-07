Unterwasserdrohne aus Sachsen-Anhalt könnte in Zukunft Bademeister ersetzen

Magdeburg/Halle - Allein im vergangenen Jahr sind in Sachsen-Anhalt zwölf Menschen ertrunken. Von den zwölf Todesfällen ereigneten sich demnach sechs in Seen und Teichen, vier Menschen ertranken in Flüssen. "Die meisten Rettungen scheitern daran, dass die Rettungsschwimmer nicht in der Lage sind, die Person unter Wasser in dem verfügbaren Zeitfenster zu finden", so Dr. Sven Thomas, Vorsitzender von der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Halle, im Volksstimme-Interview.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<