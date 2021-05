Unsolidarisch in der Pandemie: Wie sich Politiker ihres Amtes unwürdig erweisen

Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Tagelang hat diese Zeitung berichtet, wie schwer es ist, eine Impfung gegen das Coronavirus zu bekommen. Viele 80-Jährige (und ältere) müssen ganz lange telefonieren, um bei einer überlasteten Hotline einen Termin zu erbetteln. Gleichzeitig lässt sich der Wittenberger Landrat Jürgen Dannenberg (Linke) einfach aus den eigenen Behördenbeständen impfen - sogar vor dem bundesweiten Startschuss. Auch Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand und zehn Stadträte haben sich schon eine Spritze gegen das Virus verabreichen lassen. Obwohl sie noch nicht an der Reihe gewesen wären.

Es ist ein eklatanter Verstoß gegen alle Regeln der Solidarität, die in dieser Krise gelten sollten. Monatelang wurde über die ethisch so heikle Frage gestritten, wer zuerst mit dem knappem Impfstoff geschützt werden soll. Viele Sachsen-Anhalter, die nach menschlichem Ermessen derzeit hochgefährdet durch Covid-19 sind, müssen nach jetzigem Stand noch lange auf die Spritze warten.

Dannenberg hingegen hat seine privilegierte Position ausgenutzt, so schnell es ging. Das instinktlos zu nennen, ist noch untertrieben. Wer sich als Verwaltungschef über die bundesweit festgelegte Impfreihenfolge hinwegsetzt, kann im Extremfall Menschenleben gefährden. Das gilt vor allem, wenn gleich in mehreren Fällen unberechtigte Personengruppen die Spritze bekommen. So wie im Kreis Stendal, wo in einer Großaktion 330 Polizisten geimpft wurden. Bei Dannenberg kommt hinzu, dass er auch noch auf bundesweit vereinbarte Fristen pfiff und die Spritze gleich am zweiten Weihnachtsfeiertag bekam.

Es geht am Ende vor allem um Symbolik - und diese Fälle sind schwerwiegend. Ich zuerst: Das kann kein Motto für einen verlässlichen Krisenmanager sein. Das Gesundheitsministerium hat angekündigt, bei den aufgeflogenen Verstößen hart durchzugreifen. Der Vertrauensbruch ist aber kaum zu heilen. (mz)

