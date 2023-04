Halle/Magdeburg/DPA/MZ - Die Bilanzen der beiden Universitätskliniken in Sachsen-Anhalt weisen an einer entscheidenden Stelle weiterhin die gleiche Farbe auf, nämlich Rot. Unterm Strich haben die Häuser in Halle und Magdeburg das Jahr 2022 jeweils mit einem Millionendefizit abgeschlossen. Allerdings gibt es einen Hoffnungsschimmer: Trotz massiv gestiegener allgemeiner Kosten ist es an beiden Standorten gelungen, den Verlust zu senken. Die Dimensionen fallen an Elbe und Saale insgesamt sehr unterschiedlich aus.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.