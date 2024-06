Rekordsumme für Magdeburg? Sachsen-Anhalts Koalition ringt um milliardenschweren Sanierungsplan für Uni-Klinik Magdeburg

Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (CDU) will die Uni-Klinik Magdeburg mit mehr als einer Milliarde Euro ausstatten und so einen Neubau finanzieren. Stimmt der Finanzausschuss im Landtag am Donnerstag dem Plan zu? Ein paar Fragen sind noch offen.