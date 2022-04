Uni Halle vor Radikalkur: Senat entscheidet am Mittwoch über Sparkonzept

Halle/MZ - An der größten Hochschule Sachsen-Anhalts, der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), steht am Mittwoch die Entscheidung über einen beispiellosen Sparkurs an. Im Uni-Senat steht ein Konzept zur Abstimmung, das drastische Einschnitte vorsieht. Nach MZ-Informationen sollen künftig 25 Professuren wegfallen. Und die Zahl der Studenten könnte langfristig von derzeit mehr als 21.000 auf dann nur noch rund 17.000 sinken.