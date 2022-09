Das Gendersternchen, hier in einem Behördendokument, führt immer wieder zu Diskussionen - auch in Halle.

Halle/MZ - Professor Jürgen Plöhn hat eine klare Vorstellung davon, was eine „allgemein übliche und verständliche deutsche Hochsprache“ ist - und was nicht. Gendern gehört seiner Ansicht nach jedenfalls nicht dazu, der Politologe möchte davon in Arbeiten seiner Studenten nichts lesen. Dies schlägt an der Universität Halle und in Sozialen Medien hohe Wellen - und beschäftigt sogar den Landtag.