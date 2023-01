Bei der Staatsanwaltschaft in Halle gibt es zwei Ermittlungsverfahren. Warum die Besetzung des Audimax nun auch den Landtag und die Justiz beschäftigt.

Uni-Besetzung in Halle hat Nachspiel: Anzeige gegen AfD-Abgeordneten und Klima-Aktivisten

Halle/Magdeburg/MZ - Die Besetzung des Audimax an der Universität Halle könnte ein juristisches Nachspiel für einige Beteiligte haben. Es gebe „zwei Ermittlungsverfahren wegen Nötigung“, erklärte Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Donnerstag im Landtag. Eines gegen Unbekannt und eines gegen ein Mitglied der AfD-Fraktion, fügte er hinzu und berief sich dabei auf Informationen aus dem Innenministerium. Doch was ist der Hintergrund dafür?