Auf bislang unbekannte Art und Weise haben Panzerknacker einen Geldautomaten in Möser im Jerichower Land gesprengt. Die Explosion war so wuchtig, dass der Automat vollkommen zerstört und das Gebäude der Sparkasse massiv beschädigt wurde.

Der Geldautomat der Sparkasse in Möser im Jerichower Land ist spektakulär gesprengt worden. Die Explosion war so wuchtig, dass das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Möser (vs) - Eine Explosion gab es in der Nacht zum Dienstag in Möser. Das Opfer: ein Geldautomat der Sparkassenfiliale in der Thälmannstraße. Dies teilte das zuständige Polizeirevier mit.

Zeugen berichteten demnach, dass sie gegen 2:30 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen wurden. Im Rahmen der Untersuchung des Tatortes wurde festgestellt, dass der Geldautomat auf bislang unbekannte Art und Weise gesprengt und dadurch vollkommen zerstört wurde. Darüber hinaus wurde das Gebäude im Inneren massiv beschädigt.

Über die Schadenshöhe und die Menge des Diebesgutes könne zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Kurze Zeit nach der Tat entfernte sich ein dunkler Kombi vom Tatort. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921-9200.