Bis heute ungelöst: 1998 wurde Anja Lengnick in Aschersleben erstochen - Wer war der Täter?

Ungelöster Mordfall in Aschersleben: Das Foto des Tatorts und seiner Umgebung. Rechts hinten die Baumgruppe neben dem Viergeschosser, an der der Täter Anja Lengnick überfiel. Rechts daneben der Hauseingang in der Judith-Reßnik-Straße, vor dem das Opfer verblutete. Vorn links der Parkplatz vor „Burger King“. Dort stand zur Tatzeit ein roter Opel „Corsa“.

Foto: Polizei