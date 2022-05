Bis heute ungelöst: Wie starb der Manager der „Kastelruther Spatzen“ vor 24 Jahren in Magdeburg?

Magdeburg - Am 6. März transportiert Berufskraftfahrer Peter M. mit seinem Zwanzigtonner altes Brot. Seit Stunden regnet es, und es wird bereits dunkel. Der junge Mann will zur Lagerhalle auf dem Gelände des ehemaligen VEB Entstaubungstechnik an der Magdeburger Steinkopfinsel direkt an der Elbe.

Kurz nach 18 Uhr. Der Lastkraftwagen passiert das kaputte Tor. Im gleichen Augenblick streichen die Kegel der Lkw-Scheinwerfer über einen Menschen, der wenige Meter neben der Halle liegt.

Ungelöste Verbrechen: Der Fall Karl-Heinz Gross. Video: Kamera:Linda van Bui/Schnitt: Samantha Günther

Peter M. springt aus seiner Fahrerkabine. „Neben dem Kopf des Mannes lag eine Brille. Alles war voller Blut. Ein Betrunkener, dachte ich, der sich beim Fallen schwer am Kopf verletzt hat“, gibt er später zu Protokoll.

Tod von Kastelruther-Spatzen-Manager Karl-Heinz Gross in Magdeburg - Gefunden auf der Steinkopfinsel

Über Handy ruft der Kraftfahrer die 110. Dann fährt er seinen Brottransporter um die Ecke zum Eingang der Lagerhalle. „Als ich zurückkam, versuchte ich, den Mann anzusprechen. Er hatte die Augen offen, aber er reagierte nicht. Nur ab und zu zuckten seine Arme nach oben“, so seine Aussage.

Karl-Heinz Gross starb 1998 in Magdeburg - der Tod wurde bis heute nicht aufgeklärt. Foto: Archiv

Um den Verletzten vor dem Regen zu schützen, holt M. eine Plane und legte sie über den Körper des Liegenden.

Punkt 18.53 Uhr trifft der Rettungsarzt aus dem Walter-Friedrich-Krankenhaus (Klinikum Magdeburg) ein. Nach der Notversorgung wird der Mann, der mit dem Tode ringt, ins Magdeburger Universitätsklinikum gebracht. Dort werden schwere innere und Kopfverletzungen festgestellt, dazu ein Schlüsselbeinbruch und Handverletzungen.

Trotz einer Notoperation stirbt der 39 Jahre alte Patient um 22.15 Uhr.

Tod von Kastelruther-Spatzen-Manager Karl-Heinz Gross in Magdeburg: Band setzt 100.000 Mark Belohnung aus

Der Fall ist brisant. Denn bei dem Opfer handelt es sich um einen Ausländer und dazu noch um einen prominenten. Karl-Heinz Gross war Manager der Südtiroler Volksmusikgruppe „Kastelruther Spatzen“. Am Abend zuvor waren die Italiener bei einem Konzert in Magdeburg aufgetreten.

Danach war die Gruppe zum nächsten Tourneeort nach Essen weitergereist. Allein der Manager musste an der Elbe bleiben, weil der Kleinbus der Musiker seinen Geist aufgegeben hatte.

„Wir haben den Tagesablauf von Gross minutiös abgecheckt“, sagt später Kriminalhauptmeister Maik Reichelt von der Magdeburger Mordkommission. Dabei wird eine Lkw-Werkstatt, die etwa zwei Kilometer vom Fundort des Verletzten entfernt liegt, zu einem wichtigen Mosaiksteinchen.

Tod von Kastelruther-Spatzen-Manager Karl-Heinz Gross in Magdeburg - Ging es um eine Autoreparatur?

„Freitagmittag sollte der Schaden am ,Iveco’-Transporter behoben sein“, sagt Reichelt. „Aber als der Manager das Fahrzeug abholen wollte, war es noch nicht fertig. Daraufhin soll es einen Streit gegeben haben.“

Danach führt die Spur des 39-Jährigen zum nahe gelegenen „McDonald’s“. Aussagen von Mitarbeitern bestätigen, dass er dort etwas gegessen hat.

Zurück in der Werkstatt gibt es Ärger. Gross will schnell nach Essen. Denn er hat den Kleinbus voller Fanartikel, die beim abendlichen Konzert verkauft werden sollen. Doch die Reparaturfirma hat gepfuscht. Die Kardanwelle ist zwar ausgewechselt, es stellt sich jedoch heraus, dass die Schadensursache ein Radlager war.

Tod von Kastelruther-Spatzen-Manager Karl-Heinz Gross in Magdeburg - Sonderkommission findet mehr Fragen als Antworten

„Für 16.40 Uhr gibt es eine gesicherte Aussage, dass Gross in der Werkstatt war“, so der Ermittler. „Die 80 Minuten, bis Karl Heinrich Gross am Abend gefunden wurde, liegen auch jetzt noch im Dunkeln.“

Die unmittelbar nach der Tat gebildete Sonderkommission „Spatzen“ leitet Harald Meier, Chef der Magdeburger Mordkommission. Doch trotz des erfahrenen Kriminalisten an der Spitze gibt es bis heute mehr Fragezeichen als Antworten.

Neben den fehlenden 80 Minuten ist da zum Beispiel die mysteriöse Sache mit dem Telefonanruf. Denn um 17.08 Uhr wurde vom Handy des Managers die Telefonnummer seiner Wohnung in Südtirol angewählt. Nach vier Sekunden wurde die Verbindung jedoch unterbrochen. War es der Versuch eines Hilferufs?

Tod von Kastelruther-Spatzen-Manager Karl-Heinz Gross in Magdeburg - wo genau wurde er getötet?

Ungeklärt ist nach wie vor die Frage des Tatorts. Oder gab es beim „Tötungsdelikt zum Nachteil des Managers“ zwei?

In der Soko waren auch die Auffassungen über den möglichen Tathergang geteilt: Wurde das Opfer nach einem Unfall zum späteren Fundort geschafft, um die Spur zu verwischen? Oder wurden dem Manager erst nach einem Unfall die Kopfwunden zugefügt? Die Verletzungen der Brust und des Schädels können auf beides hinweisen. Oder hat es eine Auseinandersetzung gegeben, bei der Gross schwer verletzt wurde?

Genauso undurchsichtig ist das Tatmotiv. Raubmord scheidet aus. Der Schwerverletzte hatte rund 7000 Mark bei sich, als er gefunden wurde.

Tod von Kastelruther-Spatzen-Manager Karl-Heinz Gross in Magdeburg - Anfrage im italienischen Parlament

Ortskenntnis des Täters scheint gegeben. Doch die Frage, warum Gross gerade an das recht abgelegene Brotlager gebracht wurde, ist völlig unklar. „Der Täter könnte gewusst haben, dass tonnenschwere Laster hin und wieder zur Lagerhalle fahren“, sagte Kriminalhauptmeister Reichelt. „Wäre der Liegende von solch einem Lieferfahrzeug überrollt worden, wären die Untersuchungen noch schwieriger geworden.“

600 Personen werden befragt. Zwei Mitarbeiter der Werkstatt geraten dabei in Verdacht, etwas mit dem Tod des Managers zu tun zu haben. Doch immer, wenn die Kripo glaubt, den mutmaßlichen Täter auf dem Vernehmungsstuhl zu haben, muss sie ihn aufgrund fehlender Beweise wieder laufen lassen.

Tod von Kastelruther-Spatzen-Manager Karl-Heinz Gross in Magdeburg - Bruder des Toten übt Kritik an Behörden

Albin Gross, der Bruder des Toten, macht Druck, als die Ermittler nach Monaten noch immer auf der Stelle treten. Und sogar im italienischen Parlament wird der Fall „Gross“ zum Thema. Ende März 1998 stellt der Abgeordnete Luigi Olivieri aus Trient vom Mitte-links-Bündnis „Ulivo“ eine Anfrage an das italienische Innen- und Außenministerium. Nach Meinung des Parlamentariers arbeiten Magdeburger Polizei und Staatsanwaltschaft „nur langsam“. Olivieri fragt, ob Italien alles getan habe „um der deutschen Ermittlungsarbeit einen Ruck zu geben“.

Kolportiert wurde, dass Albin Gross angekündigt habe, nötigenfalls das Bundeskriminalamt und Interpol einzuschalten, wenn die Ermittlungen der Magdeburger Polizei weiter auf der Stelle trete. Allerdings dementierte Gross wenig später in der Südtiroler „Tageszeitung“, sich dahingehend geäußert zu haben. Auch, dass er ein „aggressives Kamerateam“ nach Magdeburg schicken werde, das den Fall aufklären solle, habe er so nicht gesagt.

Tod von Kastelruther-Spatzen-Manager Karl-Heinz Gross in Magdeburg - Wie nah war die Polizei dem Täter?

Die Staatsanwaltschaft Magdeburg äußerte sich gegenüber der Volksstimme damals: „Wir lassen uns weder unter Zeit- noch unter Erfolgsdruck setzen. Besonders bei Fällen, wo die Spurenlage so dünn ist, muss mit viel Feingefühl und Spürsinn Mosaiksteinchen an Mosaiksteinchen gelegt werden.“

Über 20 Kriminalisten arbeiten zeitweise in der Soko „Spatzen“. Doch weder dieser Umstand noch die Tatsache, dass von den „Kastelruther Spatzen“ eine Belohnung von 100.000 Mark (50.000 Euro) für Hinweise auf den Täter ausgesetzt sind, bringen die Ermittler weiter.

Die Stelle mit einem Blutfleck vor der Altbrothalle in Magdeburg, wo der tödlich verletzte Karl-Heinz Gross lag. Foto: Bernd Kaufholz

Erdanhaftungen an der Bekleidung des Südtirolers und ein Haar, die im Landeskriminalamt untersucht werden, bringen nichts. Auch die Kontrolle des Werkstatt-Geländes mit Leichenspürhunden zeigt kein Ergebnis. Zwar schlagen die Hunde an einigen Stellen an, doch kann nicht festgestellt werden, ob dort tatsächlich Blutpartikel vorhanden sind.

„Es gibt jedoch nach wie vor einen Kreis von Verdächtigen“, sagt Maik Reichelt Ender der 1990er Jahre. Dazu gehören Personen aus der Lkw-Werkstatt ebenso wie aus der „Kastelruther“-Fangemeinde und aus dem Kreis der Spediteure.

Tod von Kastelruther-Spatzen-Manager Karl-Heinz Gross in Magdeburg war „Albtraumfall“ des Chefermittlers

Harald Meier, viele Jahre Chef des FK2 der Polizeidirektion in Magdeburg, nennt nach seiner Pensionierung den Tod des „Spatzen“-Managers seinen „Albtraumfall“.

„Mr. Einhundertprozent“ wie der Chefermittler mit Blick auf die Aufklärungsquote seines Fachkommissariats genannt wurde, ärgert immer noch, dass der Tod des Musik-Managers bis heute nicht aufgeklärt ist. Er sagt: „Ich glaube zwar, dass wir den Täter damals auf dem Verhörstuhl hatten. Aber glauben und beweisen sind nun mal zweierlei.“

Er meint damit den damaligen Chef eines „Kastelruther“-Fanclubs, mit dem der Manager einen Tag vor seinem Tod, wegen möglicher Ungereimtheiten beim Fanartikelverkauf aneinandergeraten sei. „Wir hatten damals alles mit einer Psychologin vorbereitet und beim Verhör hatten wir ihn fast so weit, dass er reden wollte. Aber dann kam seine resolute Ehefrau dazwischen und das große Schweigen begann.“

Tod von Kastelruther-Spatzen-Manager Karl-Heinz Gross in Magdeburg - War es ein Fan der "Spatzen"?

Viele Umstände hätten die Ermittlungen negativ beeinflusst. „Ratten, die es am Brotlager in Massen gab, haben DNA kontaminiert, der starke Regen hatte Spuren verwischt und der Schwerverletzte war vom Rettungsdienst in Decken eingewickelt, was eine mögliche DNA-Analyse unmöglich machte.“

Der defekte Tour-Transporter der Kastelruther Spatzen, den der Manager der „Kastelruther Spatzen“ in die Magdeburger Werkstatt brachte. Foto: Bernd Kaufholz

Neben dem Fanclubvorsitzenden stand auch ein Werkstattmitarbeiter auf der Verdächtigenliste, so Meier. „Er brach kurz nach der Tat auf dem Magdeburger Hauptbahnhof ohne ersichtlichen Grund zusammen, und wir haben angenommen, dass es möglicherweise aufgrund einer Angstpsychose war. Doch auch da kamen wir nicht weiter.“

Wird der Tod von Kastelruther-Spatzen-Manager Karl-Heinz Gross in Magdeburg jemals aufgeklärt?

Einen Hoffnungsschimmer habe es gegeben, nachdem sich jemand bei Albin Gross gemeldet und angekündigt hatte, dass er etwas zur Aufklärung des Falls beitragen könne. „Der Bruder des Opfers hat sich in Absprache mit uns mit dem Mann in Leipzig getroffen. Doch war der vermeintliche Informand nur ein Knacki, ein Trittbrettfahrer, der die Belohnung abkassieren wollte.“

„Man soll zwar niemals nie sagen“, sagt der pensionierte Kriminalrat. „Aber ich sehe keinen Ermittlungsansatz, der uns weiterhelfen könnte. Ich bin mir sicher, dass wir vor 24 Jahren alles getan haben. Was das Ergebnis natürlich nicht in einem besseren Licht erscheinen lässt.“ Er habe nur noch eine Hoffnung und meint sarkastisch: „Vielleicht ringt sich der Täter ja auf dem Totenbett zu einem Geständnis durch.“