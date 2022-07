Neue Unfall-Statistik: Hier kracht es in Sachsen-Anhalt am häufigsten

In Sachsen-Anhalt kommt es jedes Jahr zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Das Statistische Landesamt hat am Donnerstag neue Zahlen veröffentlicht, die zeigen, wo es in welchen Städten besonders gefährlich ist.

Besonders in Halle und Magdeburg kam es in den vergangenen Jahren zu zahlreichen Verkehrsunfällen.

Halle (Saale)/dpa - Im Zeitraum von 2017 bis 2021 sind in Sachsen-Anhalt rund 49.000 Menschen im Straßenverkehr verunglückt. Das geht aus am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Landesamtes in Halle hervor.

Demnach starben 645 Menschen in diesem Zeitraum. Der aktuelle Unfallatlas enthält Unfälle mit Personenschaden.

Unfallschwerpunkte in Sachsen-Anhalt: Häufungen in Magdeburg und Halle

Die Statistiker ermittelten im Rahmen des Unfallatlas auch Unfallschwerpunkte in Sachsen-Anhalt. So seien in Magdeburg die Albert-Vater-Straße sowie die sich direkt anschließende Walther-Rathenau-Straße besonders unfallanfällig gewesen.

In Halle kam es demnach im Bereich der Franckestraße zwischen An der Waisenhausmauer und Riebeckplatz vermehrt zu Straßenverkehrsunfällen.

Zahlreiche Unfälle mit Fahrradfahrern in Sachsen-Anhalt

Bei Unfällen mit Fahrradbeteiligung fielen Schwerpunkte in Magdeburg ebenfalls im Bereich Albert-Vater-Straße zwischen Kreuzung Ebendorfer Straße und Magdeburger Ring auf.

In Halle gilt der Bereich Große Steinstraße Kreuzung Barfüßerstraße, in Dessau-Roßlau der Bereich Humperdinckstraße und in Wittenberg der Bereich Berliner Straße Kreuzung Sternstraße und Annendorfer Straße als besonders gefährlich.