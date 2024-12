Insgesamt haben sich im Jahr 2023 in Sachsen-Anhalt laut dem Versicherer Allianz Direct knapp 7.000 Unfälle ereignet. Die Analyse zeigt: Magdeburg ist mit vier Straßen trauriger Spitzenreiter im Ranking der gefährlichsten Fahrbahnen in Sachsen-Anhalt. Wo es sonst noch häufig kracht.

Gleich vier Straßen in Magdeburg zählen zu den gefährlichsten in ganz Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle (Saale). - Insgesamt 6.910 Mal hat es im Jahr 2023 auf Sachsen-Anhalts Straßen gekracht. Das ergab eine Auswertung des laut Versicherers Allianz Direct.

Acht Tote auf den zehn gefährlichsten Straßen in Sachsen-Anhalt

Allein auf den zehn gefährlichsten Straßen des Bundeslandes starben demnach im vergangenen Jahr acht Menschen. Mit vier Straßen in den Top Ten ist Magdeburg überproportional häufig vertreten.

Gefährlichste Straßen in Sachsen-Anhalt: Autobahnen 2 und 9 in den Top 5

Mit Abstand am häufigsten ereigneten sich Unfälle auf der A2 bei Möckern im Jerichower Land, so der Versicherer Allianz Direct in einer Analyse. Hier starben 2023 bei insgesamt 36 Unfällen sechs Menschen, elf Personen wurden schwer, 19 leicht verletzt.

Auf Platz zwei der gefährlichsten Straßen Sachsen-Anhalts findet sich die Walther-Rathenau-Straße in Magdeburg. Hier krachte es im Jahr 2023 33 Mal.

Dicht dahinter folgt die Dessauer Straße in Wittenberg (32 Unfälle, ein Toter, 28 Leicht-, drei Schwerverletzte). Auf Platz vier liegt die Halberstädter Straße in Magdeburg mit 29 Unfällen, gefolgt von der A9 bei Coswig. Auf der Autobahn ereigneten sich 27 Unfälle, bei denen eine Person starb und insgesamt 26 Personen verletzt wurden.

Unfälle in Sachsen-Anhalt: Magdeburg und Wittenberg sind am gefährlichsten

Platz sechs geht an die Delitzscher Straße in Halle (24 Unfälle). Auf den Plätzen sieben bis neun liegen mit jeweils 20 Unfällen die Berliner Straße in Wittenberg, die Schönebecker und die Lübecker Straße in Magdeburg.

Dahinter folgt noch die Paracelsusstraße in Halle (18 Unfälle).

Die gefährlichsten Straßen in Sachsen-Anhalt im Überblick:

A2 bei Möckern (36 Unfälle)

(36 Unfälle) Walther-Rathenau-Straße in Magdeburg (33 Unfälle)

(33 Unfälle) Dessauer Straße in Wittenberg (32 Unfälle)

(32 Unfälle) Halberstädter Straße in Magdeburg (29 Unfälle)

(29 Unfälle) A9 bei Coswig (27 Unfälle)

(27 Unfälle) Delitzscher Straße in Halle (24 Unfälle)

(24 Unfälle) Berliner Straße in Wittenberg (20 Unfälle)

(20 Unfälle) Schönebecker Straße in Magdeburg (20 Unfälle)

(20 Unfälle) Lübecker Straße in Magdeburg (20 Unfälle)

(20 Unfälle) Paracelsusstraße in Halle (18 Unfälle)

Die Allianz Direct erklärt, dass bei Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen die Wahrscheinlichkeit von Unfällen größer sei als bei wenig befahrenen Straßen. Besonders in dicht besiedelten, städtischen Gebieten könne sich das Unfallrisiko somit erhöhen.