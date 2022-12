Unesco erklärt Flößerei zum Kulturerbe der Menschheit - Freude bei Vereinschef in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt ist reich an Welterbe. Nun zählt auch das jahrhundertealte Handwerk des Flößens dazu.

Halle (Saale) - Das jahrhundertealte Handwerk der Flößerei ist jetzt „Immaterielles Kulturerbe der Menscheit“. Das hat die Unesco am Donnerstag beschlossen, wie Frank Thiel, Vorsitzender der Internationalen Flößervereinigung mit Sitz in Magdeburg, mitteilte. Thiel ist auch Chef des „Fördervereins Elsterfloßgraben“ im Burgenlandkreis. Der Verein setzt sich dafür ein, ein altes Grabensystem zu reaktivieren, über das einst Bau- und Feuerholz vom sächsischen Vogtland bis nach Halle, Leipzig und in andere Orte geflößt wurden. „Ich bin einfach nur glücklich“, sagte Thiel nach der Unesco-Entscheidung der MZ.