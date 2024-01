Ohne die Talsperre Kelbra wäre das Hochwasser in Sachsen-Anhalt zu einer Jahrhundertflut angewachsen, sagt Umweltminister Armin Willingmann. Warum der Vize-Regierungschef jetzt eine Pflichtversicherung für Hausbesitzer fordert.

Umweltminister Willingmann: Talsperre Kelbra verhinderte Jahrhundertflut in Mansfeld-Südharz

Hochwasser in Sachsen-Anhalt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Umweltminister Armin Willingmann (SPD) hat in einer ersten Zwischenbilanz zum Hochwasser vorsichtige Entwarnung gegeben. „Stand heute hat der Hochwasserschutz in Sachsen-Anhalt den Härtetest bestanden, auch wenn die Lage im Landkreis Mansfeld-Südharz vorerst angespannt bleibt“, sagte der Vize-Regierungschef am Dienstag. Vor allem die seit 2013 gebauten und sanierten Dämme hätten ihre erste Belastungsprobe bestanden.