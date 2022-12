Ukraine-Krieg: Wie Viktoriia Horobchuk mit zwei Kindern in der Notheimat Halle ankommt

Nach ihrer Flucht mit zwei Kindern ist Viktoriia Horobchuk noch nicht richtig in Halle angekommen. Ihr kleiner Sohn bindet all ihre Kraft. Wie die Familie Weihnachten feiert.

Alltag in der Kita: Viktoriia Horobchuk hat seit Oktober einen Platz für ihren Sohn Yanek. Doch die Eingewöhnung ist nicht so leicht.

Halle/MZ - Sterne hängen von der Decke einer kleinen Kita in Halles Süden, unter einem Weihnachtsbaum reihen sich Rehe und Wichtel aneinander. Mitten in dem festlich geschmückten Raum sitzt Viktoriia Horobchuk an einem kleinen Tisch und wirkt abgelenkt. Die Ukrainerin blickt immer wieder zur Tür, hinter der ihr Sohn Yanek gerade eingewöhnt wird. „Ich muss da sein, wenn er zu mir will. Das ist jetzt eine wichtige Phase.“ Der Zweieinhalbjährige besucht seit Oktober eine Integrative Einrichtung, für zwei Stunden am Vormittag. „Es ist nicht so einfach. Ich frage mich, wie das mit dem Mittagsschlaf ohne mich funktionieren soll.“