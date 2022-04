Ukraine-Krieg: Warum Ostdeutsche Vorbehalte gegen Sanktionen haben

Halle - Wie lässt sich Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine stoppen? Der Osten tickt in dieser Frage offenbar anders als Gesamtdeutschland. So hält nach einer Umfrage des MDR jeder Zweite in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen die Sanktionen gegen Russland für das falsche Mittel, um den Krieg zu beenden. Ein anderes Bild ergibt dagegen das jüngste ZDF-Politbarometer. Demnach ist die Zustimmung zu den Sanktionen bundesweit hoch, 77 Prozent der Deutschen befürworten sogar eine Verschärfung der wirtschaftlichen Strafmaßnahmen. Ähnlich fällt bundesweit und in Ostdeutschland dagegen die Bewertung eines kompletten Energieembargos gegenüber Russland aus.