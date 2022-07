Ukraine-Krieg: Warum junge Menschen aus Sachsen-Anhalt zur Bundeswehr wollen

Halle/MZ - Das Handy klingelt eine Weile, bevor Lucas Behlau abnimmt. Es rauscht im Hintergrund, er läuft an einen ruhigeren Ort. „Ich bin gerade auf dem Weg zum Pizzadienst“, sagt er am Telefon. Die MZ erreicht den 18-Jährigen quasi zwischen zwei Schichten. Früh war er noch als Auszubildender in einer häuslichen Altenpflege im Westen Halles eingesetzt. Danach aber fährt er oft Pizza aus - um sich etwas dazu zu verdienen. Eigentlich will Behlau jetzt beruflich ganz neu anfangen: „Ich kann mir nicht vorstellen, ein Leben lang als Altenpfleger zu arbeiten. Das ist mir immer klarer geworden.“ Ende Februar überfiel Russland die Ukraine - das war ein letzter Anstoß, sich beruflich noch einmal völlig neu zu orientieren. Behlau will nun zur Bundeswehr, zu den Fallschirmjägern. Er hat sich beraten lassen und erst vor ein paar Tagen seine Bewerbung abgeschickt.

