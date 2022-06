Ukraine-Krieg: Schulministerin warnt vor Fakenews über Social Media

Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine läuft auch ein Informationskrieg in Europa: Unmengen von Kriegsvideos, angeblicher Augenzeugenberichte und Desinformation überschwemmen die Digitalkanäle. Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Feußner nimmt Eltern und Lehrer nun in die Pflicht, Schüler aufzuklären.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) hat angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine vor weitreichenden Desinformationskampagnen gewarnt. Schüler könnten derartigen Fakenews und Propaganda in sozialen Internetnetzwerken unmittelbar ausgesetzt sein - viele Kinder informieren sich via Handy auf populären Plattformen wie Instagram, Youtube, TikTok oder Facebook. „Verlässliche Informationen zum Kriegsgeschehen zu bekommen und darüber in der Schule, aber auch in den Familien zu reden, ist in diesen Tagen enorm wichtig“, betonte Feußner auf MZ-Anfrage.