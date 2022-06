Ukraine-Krieg: Sachsen-Anhalt zieht Vermögen aus Russland ab

Sachsen-Anhalt zieht Konsequenzen aus dem russischen Überfall und stoppt sämtliche Geldanlagen in Russland. Auch Oppositionspolitiker unterstützen das: „Putins Krieg darf nicht durch sachsen-anhaltische Steuermittel mitfinanziert sein“, sagt Grünen-Finanzexperte Olaf Meister.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt hat infolge der russischen Invasion in die Ukraine Geldanlagen aus Russland abgezogen. „Unmittelbar“ nach dem russischen Angriff auf den Nachbarstaat habe Sachsen-Anhalt entschieden, seine Geldanlagen über 21,9 Millionen zu verkaufen, bestätigte das Finanzministerium in Magdeburg der MZ. Zudem werde das Land „bis auf Weiteres keine neuen Geldanlagen mit wirtschaftlichem Risiko in Russland tätigen“.