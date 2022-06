Ukraine-Krieg: Sachsen-Anhalt rüstet sich gegen Cyberangriffe

Sicherheitsbehörden warnen vor zunehmenden Hackerangriffen in Deutschland.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt rüstet sich aufgrund des Kriegs in der Ukraine gegen feindliche Hackerangriffe. Besonders im Blick der Landesregierung ist die kritische Infrastruktur - also Unternehmen, die das gesellschaftliche Leben am Laufen halten. Aktuell gebe es „besondere Vorkehrungen gegen Cyberangriffe und ähnliche Attacken auf Einrichtungen der kritischen Infrastruktur wie Wasserwerke, Stromversorger, Verkehrsbetriebe“, bestätigte Sachsen-Anhalts Innenministerium der MZ.