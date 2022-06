Ukraine-Krieg: Sachsen-Anhalt rechnet mit bis zu 13.000 Vertriebenen

Ukrainische Kriegsflüchtlinge kommen in Deutschland an. Sachsen-Anhalt rechnet mit tausenden Vertriebenen.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt bereitet sich vor, nach ersten internen Prognosen tausende Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Nach dem russischen Überfall hat sich die Zahl der Menschen, die durch den Krieg vertrieben werden, immer weiter erhöht. Am Dienstag waren laut den Vereinten Nationen (UN) zwei Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht, die Europäische Union erwartet nun insgesamt bis zu fünf Millionen Kriegsflüchtlinge. Käme jeder Zehnte in die Bundesrepublik, wären dies etwa 500.000 Ukrainer. In diesem Szenario müsste Sachsen-Anhalt gemäß Königsteiner Schlüssel - der unter den Bundesländern die Verteilung regelt - mit etwa 13.000 Ukraine-Flüchtlingen rechnen.