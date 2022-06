Ukraine-Krieg: Sachsen-Anhalt entlastet Berlin mit Flüchtlingsaufnahme

Wenige Tage nach der russischen Invasion in die Ukraine sind bereits Hunderte Kriegsflüchtlinge in Sachsen-Anhalt angekommen. Das Bundesland leistet auch innerdeutsche Unterstützung, um andere Bundesländer zu entlasten.

Ukrainische Flüchtlinge in Berlin: Hunderte Vertriebene sind auch bereits nach Sachsen-Anhalt gereist.

Magdeburg/MZ - Wenige Tage nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind bereits hunderte Kriegsflüchtlinge nach Sachsen-Anhalt gereist. Das Innenministerium in Magdeburg sprach am Donnerstag zunächst von 250 Personen, viele weitere Ukrainer wurden aber erwartet. Allein im Landkreis Anhalt-Bitterfeld zählten Behörden am Donnerstag 86 Vertriebene, im Kreis Wittenberg waren es 60. Der Landkreis Harz registrierte 52 eingereiste Flüchtlinge. Infolge des russischen Überfalls sind mehr als eine Million Ukrainer auf der Flucht.