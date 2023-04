Diskussionsreihe an der Universität Halle „Auch Nato hat Fehler gemacht“: Hallescher Professor Varwick will offen über Ukrainekrieg reden

Der streitbare Politikprofessor Johannes Varwick will in Halle in einem kritischen Dialog über den Ukrainekrieg reden. Mit Experten aus Wissenschaft und Militär - und mit dem Publikum. Warum er den derzeitigen Kurs des Westens für überdenkenswert hält.