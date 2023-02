Viktoriia Horobchuk floh mit zwei Kindern aus der Ukraine nach Halle. Das vergangene Jahr hat ihr viel abverlangt. Warum das Ankommen so schwierig ist und welche deutlichen Worte sie für die Russen hat.

Flucht aus Kiew: Viktoriia Horobchuks Neustart in Halle zwischen Stärke und Verzweiflung

Sie floh vor einem Jahr aus der Ukraine: In Halle hat Viktoriia Horobchuk eine Zuflucht gefunden.

Halle (Saale)/MZ - Viktoriia Horobchuk wirkt abwesend, nicht so strahlend wie sonst. Sie antwortet kurz, dreht immer wieder den Kopf zur Seite, um ihren Sohn Yanek zu beobachten. Der Zweijährige rennt auf dem Außengelände seiner Kita in Halles Süden herum, befühlt an einem Baum die Zweige. Als sich ein größerer Junge nähert, geht die Ukrainerin dazwischen. „Ich muss ihn im Blick haben und beschützen“, sagt sie.