Das Gebäude der Ausländerbehörde in Halle. Im Streit um den Aufenthalt der an Krebs erkrankten Nadiia Kulbachna aus der Ukraine hat das Land Druck auf die Stadt ausgeübt: Kulbachna darf nun in Halle bleiben, in der Nähe des Uniklinikums, in dem sie behandelt wird.

(Foto: Marvin Matzulla)