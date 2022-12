Ukraine-Krieg, Ferien und Jysk - danach sucht Sachsen-Anhalt

Halle/MZ - Auf die Frage, was die Menschen in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr interessiert hat, gibt es eine deutliche Antwort: der Krieg in der Ukraine. Das zumindest zeigen die Google-Trends, die der Technikkonzern gerade veröffentlicht hat - auch für Sachsen-Anhalt. Beliebte Suchbegriffe sind bei Google dabei diejenigen Wörter oder Wortkombinationen, die im Vergleich zum Vorjahr besonders oft in das Suchfeld eingegeben wurden.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 3 Tage >>testen<<.