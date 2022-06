Ukraine-Krieg: Droht Europa eine Lebensmittelkrise und Verteuerung?

Sachsen-Anhalts Landtag diskutiert über eine drohende Lebensmittelkrise aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Agrarminister Sven Schulze will vorübergehend Brachflächen für die Landwirtschaft nutzen, um Preissteigerungen entgegenzuwirken.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) will mehr Agrarflächen im Bundesland nutzen, um einer Preissteigerung für Lebensmittel aufgrund des Ukrainekrieges entgegenzuwirken. „Die Auswirkungen werden dramatisch sein, da wird keine Ernte zustande kommen“, sagte Schulze am Freitag im Landtag mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Wie Russland gehört die Ukraine zu den wichtigsten Getreideexporteuren der Welt. Schulze warnte vor erheblichen Marktauswirkungen: Die Höchstpreise von heute könnten „im Zweifelsfall die niedrigen Preise von morgen sein“.