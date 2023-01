Deutschland liefert den Kampfpanzer Leopard 2 an die von Russland angegriffene Ukraine. Warum Politikprofessor Johannes Varwick dafür Kritik an Kanzler Olaf Scholz übt.

Halle (Saale)/MZ - Der Politikprofessor Johannes Varwick von der Universität Halle hält die Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine für fatal: „Man schlafwandelt geradezu in einen Krieg mit Russland“, erklärte er am Mittwoch im Gespräch mit der MZ. In Zukunft könnte es noch um ganz andere Waffen gehen.