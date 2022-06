Mehr Ukraine-Flüchtlinge in Sachsen-Anhalt als Syrer 2015

Ludmilla Alexseichuk (rechts) gehörte zu den Ersten, die im März Sachsen-Anhalt erreichten. Die Dolmetscherin Larissa Wallner nimmt sie in Dessau-Roßlau in Empfang.

Magdeburg - Weitgehend ohne Konflikte bewältigt Sachsen-Anhalt in diesen Wochen eine in der Nachkriegszeit beispiellose Fluchtbewegung. Seit dem russischen Überfall auf die gesamte Ukraine haben Helfer bereits 24.200 Ukrainern Obdach gegeben. In zehn Wochen sind damit allein aus Osteuropa mehr Flüchtlinge angekommen als in den drei Monaten September bis November 2015 zusammen, dem Höhepunkt der damaligen Migrationsbewegung. In jenen drei Monaten erreichten 20.000 Menschen Sachsen-Anhalt, überwiegend aus dem Bürgerkriegsland Syrien.