Überraschung in Halle: Rektorwahl vorerst ohne Sieger - Amtsinhaber Tietje vorzeitig aus dem Rennen

Symbol für die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg: Löwenfigur am Hauptgebäude

Halle/MZ - Das hätten wohl die wenigsten im Vorfeld so erwartet: Bei der Rektorwahl an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ist am Mittwoch Amtsinhaber Christian Tietje nach MZ-Informationen vorzeitig aus dem Rennen gegangen. Einen Sieger gibt es allerdings vorerst auch nicht: Im Rennen sind noch die Statistikprofessorin Claudia Becker und der noch amtierende Medizindekan Michael Gekle.