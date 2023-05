Dresden/MZ - as Publikum lässt keine Zweifel aufkommen, wer aus Sicht vieler der Star ist in Saal 1 des Oberlandesgerichts (OLG) Dresden. Als Lina E. am Mittwochvormittag von ihrem Anwalt zur Anklagebank geleitet wird, das Gesicht hinter einem schwarzen Aktenordner verborgen, brandet Applaus auf – wie an allen anderen 97 Tagen des Prozesses gegen die Leipziger Studentin und ihre drei Mitangeklagten Lennart A., Jannis R. und Jonathan M. Doch nur wenige Minuten später wandelt sich die gute Laune in Wut: „Scheiß Klassenjustiz“, „Fascho-Freunde“, brüllen Gäste gen Richterbank, nachdem der Vorsitzende Richter des Staatsschutzsenats, Hans Schlüter-Staats, die Urteile verkündet hat. Kaum dass die Verhandlung begonnen hat, wird sie kurz unterbrochen – ein paar junge Frauen und Männer müssen den Saal verlassen.

