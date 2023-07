Der See „Undank I“ bei Staßfurt: Mike Beyer vom Sportfischerverein Staßfurt erzählt, wie hier im Juni die Fische in Massen starben. Das Fischsterben wird zunehmen, meint er.

Ein Fischskelett liegt noch am Ufer, es riecht nach fauligem Schlamm. Am „Undank I“, einem See in der Nähe von Staßfurt (Salzlandkreis), beugt sich Mike Beyer mit seiner Arbeitslatzhose zum Wasser und zuckt mit den Schultern. „Hier können Sie einen Stock reinstellen, der steht drei Tage später im Trockenen.“ Der Teich verliert seit Jahren Wasser, der Sauerstoffgehalt sinkt vor allem an heißen Tagen rapide. Und dieser Sommer sitzt Beyer, der seit drei Jahren Vorsitzender vom Sportfischerverein Staßfurt ist, schon jetzt in den Knochen.