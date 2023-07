Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zörbig - Fast 100 Feuerwehrleute haben am Sonnabend ab 14.30 Uhr bis 19 Uhr einen riesigen Feldbrand gelöscht. Das Feuer hatte nach ersten Informationen am Ortsausgang von Zörbig an der Jeßnitzer Straße seinen Ausgangspunkt und sich dann durch den Wind rasend schnell über das noch nicht abgeerntete Getreidefeld ausgebreitet und drohte auf noch weitere Felder überzugreifen. Durch den massiven Einsatz der Kameraden sowie der Mitarbeiter der Agrargesellschaft konnten die Flammen schlussendlch eingedämmt werden. Die Kriminalpoliei war vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommmen.