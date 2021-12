Über 200 geförderte Schulbauprojekte im Land vor Fertigstellung

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel.

Halle (Saale)/dpa - Finanzschwache Kommunen in Sachsen-Anhalt profitieren bis 2024 mit rund 116,4 Millionen Euro aus einem Förderprogramm des Bundes für Schulsanierungen und -neubauten.

Bislang sind 29 Schulbaumaßnahmen abgeschlossen worden, teilte das Landesverwaltungsamt am Mittwoch in Halle mit. „Viele Projekte stehen kurz vor dem Abschluss, insgesamt werden 210 Schulprojekte in den nächsten zwei bis drei Jahren realisiert sein.“

Die zur Verfügung stehenden Mittel wurden den Angaben zufolge auf 113 Kommunen verteilt, die ihre Investitionen in Neu- oder Ersatzbauten von Schulen oder Schulsporthallen mit bis zu 90 Prozent gefördert bekommen.

Laut Landesverwaltungsamt hat der Bund das zunächst auf fünf Jahre angelegte Programm schon bis Ende 2026 verlängert. So könne es in Sachsen-Anhalt auch noch rechtzeitig umgesetzt werden.