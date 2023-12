Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Medienminister Rainer Robra (CDU) hat sich in der Spardebatte um den MDR klar zum Senderstandort Halle bekannt. Es sei „extrem fernliegend“, über eine Schließung nachzudenken, sagte der Chef der Staatskanzlei am Dienstag in einer Regierungsbefragung im Landtag in Magdeburg. „Ich halte die Diskussion über die Funkhäuser für abwegig.“