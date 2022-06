Trotz Pandemie Trotz Pandemie: Corona treibt Zahl der Toten in Sachsen-Anhalt nicht nach oben

Halle (Saale) - In Sachsen-Anhalt sind trotz der Corona-Pandemie wöchentlich weniger Menschen in den ersten 14 Kalenderwochen 2020 gestorben als im vergleichbaren Zeitraum der vergangenen vier Jahre. Das geht aus den Zahlen zu Sterbefällen hervor, die das Statistische Landesamt am Mittwoch ...