Trotz Gesetzesverschärfung mehr Hundebisse in Sachsen-Anhalt

68 Angriffe auf Menschen wurden in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr registriert.

Magdeburg - Das vor fünf Jahren verschärfte Hundegesetz hat mehrere besonders gefährliche Rassen in Sachsen-Anhalt zurückgedrängt - dennoch werden heute etwas mehr Menschen gebissen als zuvor. Der Grund dafür ist die rasante Zunahme der Hundepopulation im Land. Nach den aktuellsten vorliegenden Zahlen waren im vergangenen Jahr 145.000 Tiere registriert, ein Anstieg von 50 Prozent in nur vier Jahren. Für dieses Jahr wird ein weiteres deutliches Plus erwartet.