Trotz Corona werden mehr Betriebe an- als abgemeldet

Halle (Saale) - Trotz der Corona-Pandemie sind in Sachsen-Anhalt im 1. Quartal des Jahres 2021 etwas mehr Gewerbebetriebe an- als abgemeldet worden. 2.883 Anmeldungen standen 2779 Abmeldungen gegenüber, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei die Zahl der Gewerbeanmeldungen um 5,6 Prozent gestiegen, die der Abmeldungen dagegen um 7,4 Prozent zurückgegangen.

Mehr Ab- als Anmeldungen wurden in den Bereichen Wirtschaftliche Dienstleistungen und Gastgewerbe registriert, die besonders von den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie betroffen sind. Im Gegensatz zum Vergleichzeitraum des Vorjahres wurden dagegen mehr Betriebe der Branchen Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz an- als abgemeldet. Auch in den Kategorien Information und Kommunikation sowie Energieversorgung gab es mehr Anmeldungen als Abmeldungen.

Auf Kreisebene verzeichneten den Statistikern zufolge die Stadt Magdeburg sowie die Landkreise Saalekreis und Anhalt-Bitterfeld sowie die kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau negative Salden. Im Gegensatz dazu war in den Landkreisen Börde, Jerichower Land, Harz und im Burgenlandkreis ein Überhang der Gewerbeanmeldungen zu den Gewerbeabmeldungen zu beobachten. (dpa)