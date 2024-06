Bürohundtag 2024 in Sachsen-Anhalt Mit Video: Trend zum Bürohund - Wie eine Dessauer Firma mit Vierbeinern den Alltag aufpeppt

Ein Hund im Büro? Was einst als verpönt galt, nutzen heute immer mehr Firmen beim Ringen um begehrte Arbeitnehmer. Der Bürohundtag 2024 am 21. Juni soll die Vorteile der Vierbeiner im Job hervorheben. Wie die Tiere den Büroalltag tatsächlich beeinflussen, zeigt ein Besuch in Dessau-Roßlau.