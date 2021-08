Trauerbeflaggung in Sachsen-Anhalt im Gedenken an Flut-Opfer

Im Gedenken an die Opfer der Flutkatstrophe hängen die Fahnen am Samstag auf halbmast.

Magdeburg/Aachen/dpa - Im Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe in mehreren Bundesländern ist für Samstag Trauerbeflaggung an allen Dienstgebäuden Sachsen-Anhalts angeordnet worden. Das teilte das Innenministerium am Mittwoch in Magdeburg mit.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst werde am Samstag im Aachener Dom der Flutopfer gedacht. Zu dem ökumenischen Gottesdienst seien Betroffene, Helferinnen und Helfer, Notfallseelsorger sowie Vertreter der Verfassungsorgane, der Bundesländern und Repräsentanten der betroffenen Nachbarländer eingeladen.

Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel werde Bundesratspräsident und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) teilnehmen.