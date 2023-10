Der Harz ist ein Tourismusmagnet in Sachsen-Anhalt. Nun bekommt Deutschlands nördlichstes Mittelgebirge eine neue Sehenswürdigkeit: Der Harzturm bietet ein Erlebnis in luftiger Höhe.

Magdeburg/DUR/awe - Der Harz zieht jedes Jahr zahlreiche Touristen an, die Berge, Wälder oder Städte besuchen. Deutschlands nördlichstes Mittelgebirge wird nun um eine Sehenswürdigkeit reicher. In Torfhaus, unmittelbar in der nähe der Landesgrenze Sachsen-Anhalts zu Niedersachsen, eröffnet in wenigen Wochen der Harzturm. In luftiger Höhe dürfte die Landschaft des Harzes dann noch imposanter zu bestaunen sein. Was es über die neue Touristen-Attraktion alles zu wissen gilt.

Wann wird der Harzturm eröffnet?

Der Harzturm wird am 2. November 2023 eröffnet. Wind- und Wetterverhältnisse sowie Lieferschwierigkeiten von Baumaterialien verzögerten eine ursprünglich geplante Eröffnung des Harzturms, die bereits im Sommer stattfinden sollte.

Wo befindet sich der Harzturm?

Der Harzturm befindet sich in Torfhaus, einem Ortsteil der Ortschaft Altenau-Schulenberg im Oberharz. Torfhaus liegt im Landkreis Goslar in der Nähe von Clausthal-Zellerfeld, unmittelbar am Schneidepunkt der Bundesländer Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Der Brocken ist von Torfhaus etwa eine halbe Auto-Stunde entfernt. Die Harzstädte Blankenburg und Wernigerode sind etwa 40 Fahrminuten entfernt.

Welche Highlights hat der Harzturm zu bieten?

Der Harzturm bietet eine gute Sicht in 65 Metern Höhe auf zwei Aussichtsplattformen. Als besonderes Highlight für Unternehmungslustige und Adrenalinjunkies gibt es am Harzturm die Erlebnisrutsche "Rasantia", die 110 Meter lang ist und "magische Sound- und Lichteffekte" bereithält. Der Harzturm kann per Lift oder Treppe erreicht werden und ist bis zur obersten Plattform barrierefrei. Am Eingangsbereich des Harzturms befindet sich zudem ein Shop, bei dem Souvenirs erwerbbar sind.

Öffnungszeiten: Wann kann man den Harzturm besuchen?

Der Harzturm ist in der Winterzeit (November bis März) von 10 bis 16 Uhr geöffnet. In der Sommerzeit (April bis Oktober) kann er von 9.30 Uhr bis 18 Uhr besucht werden. Je nach Wetterlage können sich die Öffnungszeiten aber auch kurzfristig ändern.

Eintrittspreise: Wie viel Eintritt kostet ein Besuch auf dem Harzturm?

Der Harzturm in Torfhaus hält verschiedene Eintrittspreise bereit. Für Erwachsene beläuft sich der Eintritt bei 15 Euro. Für Kinder von 6 bis 15 Jahren werden 7,50 Eintritt fällig. Kinder bis 6 Jahren zahlen keinen Eintritt. Zudem gibt es noch weitere Angebote und Preise in unterschiedlichen Kategorien.

Familienkarte I: Zwei Erwachsene + ein Kind zahlen 34 Euro Eintritt

Familienkarte II: Zwei Erwachsene + zwei Kinder zahlen 37 Euro Eintritt

Familienkarte III: Zwei Erwachsene + drei Kinder (oder mehr familienangehörige Kinder) zahlen 39 Euro Eintritt

Erwachsene mit Behinderung zahlen 10 Euro

Kinder mit Behinderung zahlen 5 Euro

Gruppen ab 20 Personen (Busfahrer frei) zahlen 12 Euro pro Person

Gruppen mit Kindern (6 bis 15 Jahre) ab 10 Personen (Busfahrer frei) zahlen 6 Euro pro Person

Wie hoch ist der Turm auf Torfhaus?

Der Harzturm in Torfhaus ist 65 Meter hoch. Der Ort Torfhaus selbst liegt auf etwa 800 Metern Hohe Normalnull.

Wie weit ist es von Torfhaus zum Brocken zu Fuß?

Die Besichtigung des Harzturms in Torfhaus kann auch gut mit einer Wanderung zum Brocken kombiniert werden. Über den Goetheweg benötigt man von Torfhaus bis zum Brocken knapp zwei Stunden zu Fuß. Eine Autofahrt dauert etwa eine halbe Stunde.

Gibt es Kritik gegen den Harzturm?

Kritik gegenüber das Großprojekt Harzturm gibt es von Umweltschützern. Diese befürchten eine erneute Zunahme des Massentourismus im Harz. Zudem steht eine riesige neue Parkfläche in der Kritik, die im Zuge der neuen Harzturm-Attraktion entsteht, berichtet die LVZ.

Wie ist das Wetter in Torfhaus?

Ein Ausflug zum Harzturm in Torfhaus lohnt sich sicher bei jedem Wetter.

Vorab lohnt sich aber allemal ein Blick auf die Wettervorhersage, damit in luftiger Höhe auf dem Harzturm auch die beste Sicht auf die Natur des Harzes gegeben ist.