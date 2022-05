Tod im verseuchten Heim

Ungeimpftes Personal in einer Salzwedeler Pflegeeinrichtung befeuert die Debatte um Verweigerer. Die Landesregierung setzt auf eine Testpflicht - und Radiowerbung.

35 Heimbewohner in Salzwedel wurden bei dem Ausbruch infiziert. Zwei überlebten es nicht.

Magdeburg/MZ - In einem Altenheim in Salzwedel (Altmark), das auf grundlegende Schutzmaßnahmen gegen Corona verzichtet hat, sind zwei Bewohner ums Leben gekommen. 35 der 45 Heiminsassen sind mit dem Virus infiziert. Das sagte Salzwedels Landrat Michael Ziche der MZ. Die Hälfte des Pflegepersonals war nach seinen Angaben ungeimpft, darunter der Heimleiter. Dieser selbst habe den Ausbruch beim Pandemiestab gemeldet. „Unsere Mitarbeiter haben auch festgestellt, dass in dem Heim keinerlei Hygienemittel vorhanden waren“, sagte Ziche. Auch ein Teil des Pflegepersonals habe sich infiziert.