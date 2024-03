Tödliche Verkehrsunfälle Tod im Straßenverkehr: Bundesweit höchstes Risiko in Sachsen-Anhalt

Nirgendwo in Deutschland ist die Gefahr, im Straßenverkehr zu sterben, so hoch wie in Sachsen-Anhalt, sagen Statistiker. Doch wie aussagekräftig sind solche Daten?