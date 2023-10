Am Wochenende gibt in Sachsen-Anhalt wieder einige Veranstaltungen, die für Familien interessant sind. In Barnstädt findet zum Beispiel das erste Simson-Treffen 2023 statt.

Magdeburg - Im ganzen Bundesland gibt es wieder kleine und große Veranstaltungen statt, die sich lohnen. Wer für das Wochenende in Sachsen-Anhalt noch keine Pläne hat, kann hier Tipps für die ganze Familie finden.

Erstes Barnstädter Simson Treffen 2023

In Barnstädt knattert es am Wochenende ordentlich. Hier findet das erste Simson Treffen in der M1 Eventhalle statt. Zur Huldigung an einen der größten Hersteller von Zweirädern in Deutschland zeigen Enthusiasten ihre Prunktücke und laden zum gegenseitigen Fachsimpeln ein.



Datum: Samstag, 21. Oktober

Zeit: 10 Uhr morgens bis Sonntag, 3 Uhr nachts

Preis: 10 Euro

Ort: M1 Eventhalle, Steigraer Str. 1, 06268 Barnstädt

Halberstadt von oben erleben

An jedem dritten Wochenende kann man in Halberstadt den Blick über die Stadt schweifen lassen. Es gilt zusammen die Türme der Martinikirche zu erklimmen und dem Himmel ein Stück näher zu kommen. Im Jahr 1975 richtete die Stadt eine Aussichtsplattform auf den Türmen ein, von der sich der Blick lohnt.



Die Martinikirche im Laufe der Jahrhunderte zum Wahrzeichen der Stadt geworden, da man sie aus vielen Richtungen schon von weitem sieht. Nach dem Ausblick lohnt es sich durch die Stadt zu schlendern oder den Tiergarten zu besuchen.



Datum: Samstag, 21. Oktober

Zeit: 11 bis 17 Uhr

Preise: 4 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder ab 6 Jahren

Ort: Martiniplan, 38820 Halberstadt

Info: Voranmeldung unter 03941 - 551 474

Besuch im Tiergarten in Halberstadt

Der Tiergarten in Halberstadt ist mit seinen 250 Tieren ein attraktives Ausflugsziel für Groß und Klein. Hier können einheimische Tiere und einige Exoten bewundert werden. Was für alle Besucher ein Erlebnis ist, sind die Berberaffen, die in den letzten Jahren für ordentlich Unterhaltung gesorgt haben.



Datum: täglich geöffnet

Zeit: 9 bis 16.30 Uhr

Preise: Erwachsene 5,50 Euro / Ermäßigt 4 Euro / Kinder 8 bis 14 Jahre 2,50 Euro

Ort: Tiergarten Halberstadt, Spiegelsberge 4, 38820 Halberstadt

MAX - das KinderFilmFest in Magdeburg

In Magdeburg ist wieder das KinderFilmFest Max gestartet. Zum Start der Herbstferien bietet das Fest wieder spannende, lustige und zauberhafte Filme für die Kleinen.



An diesem Freitag werden nachmittags ab 15 Uhr "Titina - Ein Tierisches Abenteuer am Nordpol" und ab 15.30 Uhr "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen" präsentiert.



Außerdem findet am Freitag noch der Instrumenten-Bau-Kurs für Kinder statt. Hier ist eine Voranmeldung für den 20. Oktober erforderlich! Die Kosten betragen 2 Euro oder es ist kostenfrei durch das MAX-Tageskinoticket.



Am Samstag läuft ab 15 Uhr "Yuku und die Blume des Himalaya" und um 15.30 der Film "Das fliegende Klassenzimmer". Von 15 bis 18 Uhr startet auch der Stop-Motion … MAX-Workshop. Der Kurs ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet. Der Kurs kostet 2 Euro oder ist bei Vorlage eines MAX-Tageskinoticket frei.



Sonntags werden im Kino ab 14 Uhr "Ernest & Célestine: Die Reise ins Land der Musik" und um 14.30 Uhr das "Das fliegende Klassenzimmer" gezeigt.



Datum: Die Vorstellungen laufen bis zum 31. Oktober

Zeit: siehe Text

Preise: 4 Euro pro Kind für MAX-Film / 6 Euro für Erwachsene

Info: Anmeldungen für die Filmvorstellungen, die Workshops und die Kinderjury sind auf dem Moritzhof möglich.

Magdeburg: Lumagica 2023

Die diesjährige Lumagica im Elbauenpark Magdeburg überrascht alle Besucher mit einer neuen Lumagica Lichtshow. Dieses Jahr ist das Motto die "Sage vom roten Horn".



Alle Besucher können sich auf 250 handgefertigte Lichtmotive und knapp 100 Kilometer funkelnde Lichterketten sowie zahlreiche interaktive Lichtinstallationen freuen.



In diesem Jahr wird als besonderes Highlight der Jahrtausendturm illuminiert. Und auf dem Angersee wird alle 10 Minuten eine große Multimediashow präsentiert.



Datum: bis zum 12. November

Uhrzeit: 17.30 bis 22 Uhr

Preise: Erwachsene 19,50 Euro / Ermäßigt 16 Euro / Kinder 13 Euro / Familienticket (vier Personen) 50 Euro

Ort: Elbauenpark, Tessenowstraße 7, 39114 Magdeburg

Die Zauberer Hops & Hopsi zu Gast in Magdeburg

In Magdeburg können sich Familien mit Kindern auf eine unterhaltsame Kinder-Zaubershow freuen. Am Samstag sind die beiden Zauberer Hops und Hopsi im Theater Grüne Zitadelle mit dem Programm "Der große Hopsini" zu Gast.



Das Zauberprogramm hält für die Kinder eine Menge Überraschungen bereit. Gegenstände erscheinen und verschwinden, in der Zauberkiste quakt es und es werden Gedanken gelesen.



Es kann auch vorkommen, dass der große Hopsini Hilfe von den kleinen Zauberern im Publikum benötigt. Das Bühnenprogramm ist für die ganze Familie geeignet! Ideal für Kinder von drei bis 11 Jahren.



Datum: 21. Oktober

Uhrzeit: 15 Uhr

Preis: Tickets ab 15,20 Euro

Ort: Theater Grüne Zitadelle, Brei­ter Weg 8a, 39104 Mag­de­burg

Familien Tag in der KinderDomBauhütte in Naumburg

In der KinderDomBauhütte können die Kleinsten und ihre Eltern zu kreative Nachmittagen im Dom verbringen. Kinder können die Kunstfertigkeiten der mittelalterlichen Dombaumeister ausprobieren und die Geheimnisse des Doms und seiner Meisterwerke entdecken.



Dieses Mal steht das Kinderprogramm unter dem Titel: "Hoch hinaus! Domtürme entdecken". Kinder dürfen den Nord-West-Turm erkunden und knifflige Aufgaben lösen. Die Veranstaltung dauert zwei Stunden.



Datum: Samstag, 21. Oktober

Uhrzeit: 15 Uhr

Preis: 6 Euro pro Person

Ort: Domplatz 16/17, 06618 Naumburg

Info: Eine Anmeldung über unseren Besucherservice ist unbedingt erforderlich.

Dessau: Premiere des Märchenballetts "Der Nussknacker" im Anhaltischen Theater

Der Nussknacker von Pjotr Iljitsch Tschaikowski gilt als einer der Klassiker des Märchenballets und basiert auf der Geschichte von Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.



Die Geschichte handelt von dem Mädchen Klara, dass sich in der Nacht nach dem Weihnachtsabend in einer Fantasiewelt träumt. Dort werden ihre geschenkten Spielzeugfiguren lebendig.



Im Mittelpunkt steht dabei der Nussknacker, den ihr der Erfinder und Uhrmacher Patenonkel Drosselmeier geschenkt hat. Zusammen mit dem Nussknacker, der sich in einen Prinzen verwandelt, erlebt Klara eine winterliche Traumgeschichte.



Datum: Samstag, 21. Oktober

Uhrzeit: 19 Uhr

Preis: Tickets ab 22 Euro

Ort: Anhaltisches Theater, Friedensplatz 1a, 06844 Dessau-Roßlau

Dessau: Jan & Henry 2 - Ein neuer Fall für die Erdmännchen

Am Freitag ist das Theater Lichtermeer mit dem zweiten Fall für die Erdmännchen Jan und Henry zu Gast. Im Golf Park Veranstaltungszentrum Dessau beweisen die beiden Erdmännchen, dass sie zwei schlaue Spürnasen sind.



Die Geschichte führt Jan & Henry auf das Schloss Piepenschlöns, wo seltsame Dinge vor sich gehen. Auf der Suche nach einem alten Schatz müssen die beiden Erdhörnchen dabei so einige Rätsel lösen.



Nach der Vorstellung können die Kinder Jan und Henry ganz nahe kommen. Im Foyer wird es Autogramme und Fotos von den Erdmännchen und den anderen Darstellern geben.



Datum: Freitag, 20. Oktober

Zeit: 16 Uhr

Preis: Tickets ab 26 Euro

Ort: Golf-Park Veranstaltungszentrum, Junkersstraße 52, Dessau-Roßlau

Kindermusical-Aufführung in Ballenstedt und Harzgerode

Am Samstag wird in Ballenstedt und am Sonntag in Harzgerode das Stück "Joseph ist ein cooler Träumer" von den Teilnehmern der Kindermusicalwoche des Kirchenkreises Ballenstedt präsentiert. Das Stück wurde mit circa 25 Kindern zwischen 6 bis 12 Jahren und einigen Jugendlichen erarbeitet.



Datum: Samstag, 20. Oktober

Zeit: 15 Uhr

Preis: freier Eintritt

Ort: Schlosstheater am Schloßplatz 1, 06493 Ballenstedt



Datum: Sonntag, 21. Oktober

Zeit: 11 Uhr

Preis: freier Eintritt

Ort: St.-Marien-Kirche, Marktplatz 4, 06493 Harzgerode

Sonderfahrt mit dem Traditionszug zum Brocken

In Werningerode können alle Eisenbahnbegeisterten am Wochenende wieder zum höchsten Gipfel im Harz fahren. Mit Volldampf voraus, erleben alle Gäste eine hoffentlich unvergessliche Fahrt mit der Schmalspurbahn.



Datum: Samstag, 21. Oktober

Zeit: 10.45 Uhr

Preise: Erwachsene (einfache Fahrt) 35 Euro, (Hin- und Rückfahrt) 53 Euro / Kinder, 6 bis 14 Jahre (einfache Fahrt) 21 Euro, Hin- und Rückfahrt) 32

Kräuterwanderung in Güntersberge im Harz

Die Harzhexe Pfefferminzia Beltane lädt Groß und Klein zu einer Wanderung in den schönen Harz. Bei der Tour können alle Teilnehmer viel über die Natur und seine heilenden Kräfte lernen.



Datum: Sonntag, 22. Oktober

Zeit: 10 Uhr

Preis: kostenlos

Ort: Maschinenfabrik Carlswerk, Kreisstraße 21, 06493 Harzgerode

Gruseln zu Halloween im Bergzoo Halle

In Halle hat wieder der stadtbekannte Gruselzoo geöffnet. Der Zoo verwandelt sich stets zu Halloween in eine Welt der leuchten Kürbisköpfe, in der Zombies, Vampire und Hexen wandeln. Die Besucher können sich auch auf eine Feuershow der Leipziger Künstler „Freaks on Fire“ freuen.



Datum: 14. bis 31. Oktober

Zeit: Kassenöffnung und Einlass: 9 bis 17 Uhr / Die Tierhäuser schließen um 17.30 Uhr und der Zoo um 19 Uhr

Preise: Vollzahler: Im Vorverkauf 10 Euro / An der Abendkasse (ab 15.00 Uhr) 14 Euro

Ort: Bergzoo Halle, Reilstraße 57, 06114 Halle (Saale)

Theaterstück in Halle für Kinder: Wer hat Miau gesagt

Am Freitag, Samstag und Sonntag können große und kleine Besucher ab drei Jahren im Märchenteppich Figurentheater das Stück "Wer hat Miau gesagt" anschauen.



Die Geschichte handelt dem jungen Hund Moritz, der neu auf einem Bauernhof lebt. Irgendwann hört er ein "Miau" und wundert sich, woher das kommt. Auf der Suche nach dem Miau begegnet er allerlei Tieren.



Datum: 20. bis 22. Oktober

Zeit: Freitag 10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr / Samstag 11 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr / Sonntag 11 bis 13 Uhr und 16 bis 18 Uhr

Preise: Kinder 8 Euro / Erwachsene 12 Euro

Ort: Kleine Ulrichstraße 11, 06108 Halle (Saale)

Herbstferienworkshop im Kunstmuseum in Halle

In diesem Ferienworkshop geht es für die Kinder tierisch zur Sache. Zuerst geht es durch die spannende Sonderausstellung "Tiere! Von lammfromm bis fuchsteufelswild". Danach können sich die Kinder mit verschiedenen künstlerischen Techniken beschäftigen, um das Thema Tiere selbstständig weiter zu erforschen.



Datum: 18. bis 26. Oktober

Zeit: 10 bis 13 Uhr

Preise: Erwachsene 8 Euro, ermäßigt 5 Euro / Kinder und Jugendliche bis 18 Jah­re haben freien Eintritt

Info: Treffpunkt ist die Museumskasse

Kaiserpfalz: Im Erlebnistierpark Memleben auf Safari gehen

Bis zum Ende des Monats hat der Erlebnistierpark im Tier- und Freizeitpark Memleben noch geöffnet. Hier lohnt sich ein Besuch mit der ganzen Familie, wenn man zusammen afrikanische oder südamerikanische Tiere bewundern möchte.



Außerdem bietet der Park den Kleinsten die Villa Kunterbunt. Hier können Kinder unter anderem Waschbären, Kaninchen oder Rhesusaffen hautnah erleben. Wer sich vom Herumlaufen im Park erholen will, kann eine der Shows genießen und mit der Loopingbahn oder der Seilbahn fahren.



Datum: Der Park ist im Oktober täglich geöffnet

Uhrzeit: 10 bis 17 Uhr

Preise: Erwachsene 16,50 Euro / Kinder 16,50 Euro / Ermäßigt 14,50 Euro / Kinder bis zu 3 Jahren sind vom Eintritt befreit

Ort: Mönchsweg 1-2, 06642 Kaiserpfalz OT Memleben