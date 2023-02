Das Kurzvideo-Netzwerk TikTok ist bei Jugendlichen extrem beliebt. Bei sogenannten Challenges sind weltweit bereits mehrere Jugendliche gestorben. Eine Expertin erklärt, was die Mutproben so gefährlich macht und wie Erwachsene damit umgehen sollten.

Halle (Saale)/MZ - Das Video ist nur kurz. So wie so ziemlich alle Videos im sozialen Netzwerk TikTok. Nur fünf Sekunden dauert der Clip. Man sieht darin den Marktplatz in Halle. Es ist dunkel. Deswegen sticht die Leuchtschrift der beiden Straßenbahnen so hervor. Vorne die Linie zwei in Richtung Halle-Neustadt, dahinter eine Fünf nach Ammendorf. Plötzlich bewegt sich die vordere Bahn. Sie fährt los. Und ein junger Mann springt hinten auf die Kupplung, hält sich an den Scheibenwischern fest, wankt kurz und fährt dann mit der Bahn mit.