Tier geklaut: Unbekannte stehlen Kalb von Hof

Kroppenstedt - In Kroppenstedt in der Börde haben Unbekannte am Dienstagmorgen ein Kalb von einem Milchviehbetrieb gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter in der Nacht in den Milchhof ein. Neben dem Kalb nahmen sie eine Schubkarre und diverse Melkeimer mit, teilte die Polizei mit. Hinweise zu dem tierdiebstahl nehmen die Beamten unter 03904/4780 entgegen. ...