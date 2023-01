Leben wir vor 1.000 Jahren: Thomas Günter fertigt sich ganz genaue historische Kostüme an und spielt in Tilleda Geschichte nach. Als Komparse hat er schon Stars aus „Game of Thrones“ und „Herr der Ringe“ getroffen.

Ich würde mich selbst als Geschichts- oder Zeitreisenden beschreiben“, sagt Thomas Günter. Dafür könnte man den 60-Jährigen tatsächlich beinahe halten, denn in seiner Wohnung im Osten Sangerhausens (Kreis Mansfeld-Südharz) findet sich eine Vielzahl an historisch anmutenden Gegenständen: Waffen, Rüstungsteile und Alltagsgegenstände aus dem zehnten und elften Jahrhundert. Mit dem, was man von Mittelaltermärkten oder Film- und Serienproduktionen à la „Vikings“ kennt, hat das jedoch wenig zu tun. Der 60-Jährige ist Darsteller in der Living-History-Szene (zu deutsch: Gelebte Geschichte). Ob als karolingischer Fürst, ottonischer Verwalter oder als Bischof – Thomas Günter achtet bei seinen Darstellungen auf Akkuratesse. Alles, was er besitzt, ist nach archäologischen Funden oder Bildquellen gefertigt.