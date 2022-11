Vorweihnachtszeit Der Thalenser Adventsmarkt – Wann und wo findet der Weihnachtsmarkt in Thale statt?

Der Thalenser Adventsmarkt findet am vierten Adventswochenende in diesem Jahr statt. Zahlreiche Buden warten in der leuchtenden Innenstadt darauf, besucht zu werden. Auf der aufgebauten Bühne wird Programm für Klein und Groß angeboten.