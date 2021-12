Teure Plätzchen: Inflation sorgt für Preissteigerung bei Mehl, Butter und Zucker

Die Inflation macht sich derzeit in vielerlei Hinsicht bemerkbar. In Sachsen-Anhalt lag die Teuerungsrate für den Oktober bei 5,4 Prozent, was dazu führte, dass Energie und Lebensmittel mehr kosten. Diese Folgen sind aber auch bei weihnachtlichen Aktivitäten zu spüren. Denn das Backen von Plätzchen ist so teuer wie lange nicht.

Halle (Saale)/DUR - Steigende Preise für Energie, Treibstoff und Lebensmittel haben die Inflation in Deutschland und Sachsen-Anhalt 2021 stark nach oben getrieben. Im Oktober lag sie laut Statistischem Landesamt bei 5,4 Prozent. Beim Heizen und Tanken macht sich das bemerkbar, doch auch an anderer Stelle muss deutlich mehr Geld ausgegeben werden, als noch im vergangenen Jahr.

Eier, Mehl und Zucker deutlich teurer geworden

Die Weihnachtszeit wäre ohne Kekse und Plätzchen wahrscheinlich nur halb so schön. Um so bedauerlicher ist es, dass das Selbstbacken der süßen Leckereien ebenfalls kostenintensiver geworden ist. Denn wie das Statistische Landesamt mitteilt, muss für die Zutaten deutlich tiefer in die Tasche gegriffen werden, als es noch 2020 der Fall war.

Der Preis für zehn Eier belief sich 2021 auf durchschnittlich 2,20 Euro (Stand November). Zum gleichen Vorjahreszeitpunkt waren es noch 1,80 Euro und im November 2019 1,74 Euro. Auch die Preise anderer typischer Backzutaten stiegen an. So werden dieses Jahr für 250 Gramm Butter durchschnittlich 1,68 Euro fällig, was im Vergleich zum vergangenen Jahr eine Teuerung von acht Cent bedeutet. Das Kilogramm Mehl liegt nun bei einem Durchschnittspreis von 73 Cent. Im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahren stiegen diese Kosten jährlich um jeweils vier Cent.

Fertige Kekse ebenfalls mit Preissteigerung

Auch der für Plätzchen unentbehrliche Zucker hat eine Preissteigerung erlebt. So liegen die Kosten pro Kilogramm 2021 bei 84 Cent. Laut Statistischem Landesamt wurden dafür 2020, 79 Cent fällig. 2019 waren sogar nur 71 Cent.

Doch auch wer auf selbstgebackene Plätzchen verzichtet und lieber industriell Gefertigte kauft, muss dieses Jahr mehr Geld berappen. So müssen für eine Packung mit 500 Gramm Inhalt acht Cent mehr eingeplant werden als in den Vorjahren. Die fertigen Kekse kosten durchschnittlich 2,36 Euro.