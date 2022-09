Teure Energie: Legt Sachsen-Anhalt ein Hilfspaket für Kitas, Kliniken und Unternehmen auf?

Mit bis zu 600 Millionen Euro will die SPD betroffenen Einrichtungen und Firmen beistehen. CDU und FDP bremsen - noch.

Magdeburg - In der Regierungskoalition Sachsen-Anhalts wird über ein Hilfspaket des Landes debattiert, das öffentliche Einrichtungen sowie kleine und mittlere Unternehmen gegen extreme Energie-Mehrkosten schützen soll. Die SPD-Fraktion hatte am Dienstag Entlastung in Höhe von 500 bis 600 Millionen Euro gefordert.